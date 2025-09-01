Domodossola, il reparto di Ortopedia rafforzato grazie agli specialisti del Coq di Omegna

Da oggi 1° Settembre il Centro Ortopedico di Quadrante in sinergia con l’Asl Vco, supporterà la gestione della Struttura di Ortopedia e Traumatologia di Domodossola con una equipè dedicata formata da 5 medici ortopedici con specifica esperienza che, coordinati dal dott. Manzi Luigi, si occuperà di garantire la risposta sanitaria Chirurgica ed Ambulatoriale in regime di urgenza al servizio del Dea e di elezione con l’obiettivo di rispondere alle liste di attesa.

Tale convenzione prevede la più ampia e funzionale collaborazione tra le strutture del Coq e dell’Asl Vco, in modo da garantire una puntuale e tempestiva soddisfazione dei bisogni dell'utenza.

Questa integrazione fra Presidi di Asl Vco può fornire risposte specialistiche di alto livello e creare la giusta rete di collaborazione, anche in tema di governo delle liste d'attesa.

E' prevista la condivisione operativa di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (Pdta) di riabilitazione avvicinando l'Ospedale al domicilio del paziente a garanzia di una ridotta ospedalizzazione e continuità assistenziale.

Il Direttore generale di Asl Vco e l’Amministratore delegato del Coq ritengono che con questo progetto si implementa ulteriormente la collaborazione tra i Presidi che fanno riferimento l’Asl Vco consentendo un migliore utilizzo degli specialisti, dei percorsi clinici e dei flussi dei ricoveri anche in emergenza /urgenza.