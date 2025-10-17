Influenza e Covid-19, al via la campagna di vaccinazione dell'Asl Vco

L’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo, rappresenta un serio problema di sanità pubblica, fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi, delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo ed è tra le poche malattie infettive che di fatto ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria esistenza indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive.

Gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri per influenza possono aumentare durante i picchi della malattia. Le persone anziane, i bambini più piccoli, le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche sono maggiormente soggetti a forme gravi, ma tutta la popolazione può sviluppare gravi complicanze, tra cui polmonite, miocardite ed encefalite, che possono portare al decesso. La vaccinazione antinfluenzale è disponibile ai soggetti pari o superiori a 6 mesi di età, soggetti pari o superiori ai 60 anni di età e ospiti delle Rsa, mentre la vaccinazione anti-Covid-19 è disponibile ai soggetti pari o superiori a 6 mesi di età. È consigliata anche a famigliari, conviventi e caregiver di persone con elevata fragilità.

La regione ha inviato alle Asl, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta le circolari con le indicazioni per la campagna di vaccinazione antinfluenzale e di vaccinazione anti-Covid-19, sulla base delle raccomandazioni trasmesse dal ministero della salute. Anche per quest’anno i vaccini potranno essere somministrati presso le farmacie aderenti alla campagna. Tutti i vaccini dovranno essere utilizzati secondo quanto indicato nella scheda tecnica ed in base alle indicazioni delle note ministeriali e regionali.

Nel caso in cui si avessero difficoltà a vaccinarsi presso il proprio medico di medicina generale e/o farmacie, ci si può rivolgere alla Soc igiene e sanità pubblica, che avrà un ruolo operativo di supporto con ambulatori nelle tre sedi territoriali, esclusivamente previa prenotazione chiamando la sede di riferimento il martedì, giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 15.30, a partire dal 21 ottobre. Per la sede di Domodossola (c/o ambulatorio Sisp di via Scapaccino n.47) contattare il numero 0324 491683; per la sede di Omegna (dipartimento di prevenzione c/o ambulatorio Sisp di via IV Novembre n. 294) contattare il numero 0324 491602); per la sede di Verbania (c/o ambulatorio Sisp di viale Sant’Anna) contattare il numero 0323 868075.

L’attività vaccinale della Soc igiene e sanità pubblica è prevista per il giorno 27 ottobre. Lo stesso servizio organizzerà, come da richiesta a livello regionale, dei Vaccination-Day nel mese di novembre senza prenotazione. Tali giornate saranno pubblicizzate attraverso i canali social dell’Asl Vco.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale rappresenta l’occasione per la proposta, da parte dei sevizi vaccinali delle Asl e medici di medicina generale, di altre vaccinazioni rilevanti per la salute dell’adulto/anziano, quali ad esempio, la vaccinazione anti-Herpes Zoster, anti-pneumococcica e antidifterite-tetano-pertosse (dTpa), che possono essere co-somministrate nella stessa seduta.

Il direttore generale dottor Francesco Cattel sottolinea: “Vaccinarsi è fondamentale perché protegge l'individuo e la collettività da malattie infettive gravi o mortali, previene la diffusione dei patogeni attraverso l'immunità di gregge, evita complicazioni e decessi, e rappresenta un investimento efficace ed economico per la sanità pubblica ma soprattutto come protezione per le persone più fragili”.