Asso Made in Italy sbarca alla 65ª edizione del Salone nautico di Genova

Asso Made in Italy (www.assomadeinitaly.it), in collaborazione con ITDIFESA e in partnership con Visione Italia, a company off Verum Partners; sarà presente alla 65ª edizione del Salone nautico di Genova in programma dal 18 al 23 ottobre, con un presidio dedicato alla tutela e valorizzazione del settore nautico, uno dei settori di eccellenza del Made in Italy.

Il sistema integrato promosso da Asso Made in Italy, in collaborazione con i media partner Identity Stile, Wine and Travel Magazine, Giornale delle Partite Iva dell’imprenditore Luca Pasquero, Corriere del Made in Italy, Eccellenze Made in Italy e Italian Tradition, si prepara a raccontare e promuovere l’eccellenza nautica e le storie di successo di un settore che rappresenta una delle colonne portanti della nostra economia. Un comparto strategico, capace di trainare occupazione, innovazione e immagine internazionale del Paese, che merita di essere valorizzato e difeso con strumenti moderni e una narrazione all’altezza del suo prestigio.

In questo quadro, l’obiettivo di Asso è chiaro e ambizioso: valorizzare, tutelare e tracciare il sistema produttivo nazionale, proteggendo le filiere, difendendo l’autenticità e assicurando continuità e sviluppo a un comparto che rappresenta una delle principali leve strategiche dell’economia del Paese.

Durante la manifestazione, Asso Made in Italy sarà presente con il proprio Ambassador, Simone Martorelli, presso il padiglione B superiore allo stand TQ06. In questa cornice sarà presentato il primo Passaporto Digitale del Made in Italy, già illustrato in Senato e oggi disponibile come strumento esclusivo a disposizione delle imprese. Il passaporto raccoglie informazioni certificate sull’origine, sui processi produttivi, sui materiali impiegati, sulle certificazioni e sulla storia aziendale. Grazie a tecnologie digitali di ultima generazione e a un’interfaccia semplice, fruibile tramite QR Code, gestiti da leader di settore come Notarify consente a clienti, partner e istituzioni di verificare in tempo reale l’autenticità e la qualità di ogni prodotto.

Nell’ambito della Kermesse nautica, saranno selezionate le migliori eccellenze del settore nautico che rispondono ai criteri di qualità e autenticità della filiera produttiva del Made in Italy.

L’obiettivo è associare le imprese per dar vita a un network di valore, capace di unire competenze e settori diversi sotto il segno della qualità e della tutela del Made in Italy.

"La nautica – ha spiegato l’Ambassador Martorelli - è un settore che unisce design, tecnologia e tradizione artigianale, elementi che fanno del Made in Italy un brand riconosciuto e apprezzato a livello globale. Essere presenti alla 65ª edizione di questa manifestazione significa ribadire il nostro impegno a sostegno delle filiere, selezionando e premiando quelle realtà che incarnano i valori più autentici dell’Italia produttiva. Asso Made in Italy intende rafforzare un percorso comune di tutela e valorizzazione riconosciuto a livello istituzionale”.

Le aziende selezionate saranno poi premiate nella 15ª edizione del prestigioso riconoscimento “Italia del Merito”, che si terrà presso la Camera dei Deputati. Un premio che negli anni è stato conferito nelle sue diverse declinazioni a personalità di rilievo istituzionale e culturale, tra cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il Capitano di Vascello Luigi Romagnoli della nave scuola Amerigo Vespucci, oltre a rappresentanti delle Forze Armate, delle Istituzioni e di altre importanti realtà imprenditoriali italiane.

Asso Made in Italy è un partner strategico per le imprese, in un contesto di grandi trasformazioni globali. L’associazione offre strumenti concreti per valorizzare i brand, proteggere i dati sensibili e sostenere l’espansione sui mercati esteri, anche grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Dubai. Con un ruolo autorevole di interlocutore per enti e istituzioni, sostiene il settore nautico come simbolo di eccellenza, autenticità e sviluppo sostenibile.