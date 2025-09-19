 / Cronaca

Cronaca | 19 settembre 2025, 14:00

Tragedia in Valle Anzasca: muore un 72enne del novarese in cerca di funghi

Allarme partito da AppleWatch, mobilitati elisoccorso e Soccorso alpino. Altri interventi nella giornata per cercatori dispersi

Le ricerche sono iniziate poco dopo le 10 di questa mattina, venerdì 19, quando un uomo di 72 anni, originario del Novarese, è caduto in un dirupo nella valle Olocchia, laterale della valle Anzasca, sopra Bannio Anzino.
Il primo segnale di emergenza è arrivato direttamente alla centrale del 118 tramite un AppleWatch. Immediatamente sono decollati l’elisoccorso e sono state mobilitate le squadre del Soccorso alpino di Macugnaga.

