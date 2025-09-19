Le ricerche sono iniziate poco dopo le 10 di questa mattina, venerdì 19, quando un uomo di 72 anni, originario del Novarese, è caduto in un dirupo nella valle Olocchia, laterale della valle Anzasca, sopra Bannio Anzino.
Il primo segnale di emergenza è arrivato direttamente alla centrale del 118 tramite un AppleWatch. Immediatamente sono decollati l’elisoccorso e sono state mobilitate le squadre del Soccorso alpino di Macugnaga.
Cronaca | 19 settembre 2025, 14:00
Tragedia in Valle Anzasca: muore un 72enne del novarese in cerca di funghi
Allarme partito da AppleWatch, mobilitati elisoccorso e Soccorso alpino. Altri interventi nella giornata per cercatori dispersi
