 / Basket

Basket | 10 ottobre 2025, 09:26

Cestistica pronta al debutto casalingo: domenica arriva lo Sporting Borgomanero

Autotrasporti Sacchi Foma inarrestabile: seconda vittoria consecutiva e successo autoritario a Paruzzaro per 87-73, con Donaddio ancora top scorer e coach Zaccardini soddisfatto della prova di squadra

Cestistica pronta al debutto casalingo: domenica arriva lo Sporting Borgomanero

La Autotrasporti Sacchi Foma centra la seconda vittoria in campionato con una prova d'autorità sul parquet di Paruzzaro. Contro i Vikings finisce 87-73 per i rossoverdi, in controllo e comando della partita fin dalla palla a due. Top scorer il solito Donaddio, autore di 22 punti, ben spalleggiato da Strino e Caramelli, 31 punti in due. 

"Soddisfatto di come hanno interpretato il match i ragazzi, con attenzione e concentrazione per tutti i 40'. Un inizio di stagione sicuramente positivo, che porta entusiasmo e consapevolezza - le parole di coach Zaccardini

Per quanto riguarda la Cestistica, i granata hanno di fronte un altro scoglio molto difficile da superare: domenica per il debutto casalingo arriva lo Sporting Borgomanero.  "Bisogna avere pazienza: non siamo ancora pronti e ci vorrà del tempo per avere una buona condizione. Cercheremo di sopperire con il cuore e con il carattere a delle oggettive difficoltà fisiche e tecniche: daremo tutto, questo lo assicuro - cosi il capitano non giocatore Francesco Petricca.

Daniele Piovera

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore