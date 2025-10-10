Cestistica pronta al debutto casalingo: domenica arriva lo Sporting Borgomanero

La Autotrasporti Sacchi Foma centra la seconda vittoria in campionato con una prova d'autorità sul parquet di Paruzzaro. Contro i Vikings finisce 87-73 per i rossoverdi, in controllo e comando della partita fin dalla palla a due. Top scorer il solito Donaddio, autore di 22 punti, ben spalleggiato da Strino e Caramelli, 31 punti in due.

"Soddisfatto di come hanno interpretato il match i ragazzi, con attenzione e concentrazione per tutti i 40'. Un inizio di stagione sicuramente positivo, che porta entusiasmo e consapevolezza - le parole di coach Zaccardini.

Per quanto riguarda la Cestistica, i granata hanno di fronte un altro scoglio molto difficile da superare: domenica per il debutto casalingo arriva lo Sporting Borgomanero. "Bisogna avere pazienza: non siamo ancora pronti e ci vorrà del tempo per avere una buona condizione. Cercheremo di sopperire con il cuore e con il carattere a delle oggettive difficoltà fisiche e tecniche: daremo tutto, questo lo assicuro - cosi il capitano non giocatore Francesco Petricca.