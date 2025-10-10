Il Distretto dei Laghi protagonista a Ttg Travel Experience: "Raccontiamo al mondo le politiche turistiche del territorio”

C’è anche lo spazio dedicato al Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli dell’Ossola, all’interno dello stand di regione Piemonte al Ttg Travel Experience di Rimini, evento per la promozione del turismo internazionale in Italia, che si tiene dall’8 al 10 ottobre ed ha come tema “Awake”. Innovazione, identità e accoglienza diffusa, sono le caratteristiche su cui punta la regione in questa edizione, la numero 62.

“Siamo qui, insieme ad altri soggetti del territorio, quali per esempio il giardino botanico di Villa Taranto – spiega il presidente Francesco Gaiardelli – per raccontare ad un pubblico d’eccellenza le strategie di valorizzazione turistica che ci consentono di svolgere un ruolo da protagonista nello scacchiere piemontese. La nostra realtà grazie ai suoi laghi, ai suoi monti e ai suoi parchi, alle isole ed ai giardini, ha tante carte da offrire ai villeggianti, anche nel periodo invernale. Siamo in grado di proporre – si legge nel comunicato – manifestazioni ed iniziative culturali, enogastronomiche legate alle tradizioni e non solo, per 365 giorni l’anno”. Gaiardelli sottolinea poi l’importanza di essere presenti “ad eventi come questo, di caratura internazionale, perché il Ttg, come ha detto l’assessore Paolo Bongioanni che ringrazio, rappresenta per il Piemonte lo straordinario palcoscenico in cui raccontare al mondo degli operatori il cambiamento e l’evoluzione della propria proposta per i mercati nazionali e internazionali”.

All’evento 2025, va detto, la regione ha messo al centro la programmazione che rilancia la montagna come asset strategico per il turismo piemontese. Così Gaiardelli: “Se si parla di montagna, il nostro distretto può vantare un patrimonio di primissimo piano. Anche in questa stagione estiva appena conclusa, le montagne del Vco hanno fatto segnare un vero e proprio exploit facendo leva sulle doti di accoglienza e ospitalità che sono proprie degli operatori del nostro territorio”.