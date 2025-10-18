Le previsioni meteo per il fine settimana

Correnti umide orientali mantengono condizioni caratterizzate da cieli per lo più grigi a ridosso della fascia pedemontana alpina e su zone di pianura e collina occidentali e settentrionali, con schiarite irregolari nelle ore centrali, mentre altrove prevarranno momenti più soleggiati, in un contesto che fino alle prime ore di domenica sarà caratterizzato da condizioni stabili e generale assenza di precipitazioni. "Da domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si assisterà ad un aumento più diffuso della copertura nuvolosa con qualche possibile debole e isolata precipitazione a ridosso delle vallate alpine. Lunedì è atteso un peggioramento del tempo con l'arrivo di precipitazioni da ovest, localmente anche moderate".

SABATO 18 OTTOBRE 2025

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso sulle zone di media e bassa montagna e sui settori pedemontani, con schiarite nelle ore centrali, più soleggiato altrove. Generale aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio. Foschie e locali nebbie in pianura al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve aumento fino a 3000-3100 m. Venti: deboli, da nord sulle Alpi in rotazione da ovest in serata, variabili sull'Appennino e da est in pianura. Dal pomeriggio rinforzo dei venti sul settore orientale.

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso in alta montagna, nuvoloso sul resto della regione, con temporanee schiarite in mattinata sulle zone sud-orientali. Aumento delle nubi nel corso del pomeriggio. Precipitazioni: assenti, salvo qualche possibile isolato piovasco a ridosso dei rilievi al mattino. Zero termico: in aumento fino ai 3300-3400 m; lieve calo dalla sera fino a 3000 m a nord-ovest e 3200 m a sud-est. Venti: tra ovest e sud-ovest sulle Alpi, deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con rinforzi in serata. Sull'Appennino da nord al primo mattino, in rapida rotazione da sud-ovest, deboli in intensificazione nel pomeriggio. In pianura deboli tra est e nord-est, con parziali rinforzi sul settore orientale nella prima parte della giornata.