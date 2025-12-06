I vigili del fuoco del Vco in festa per Santa Barbara

Giovedì 4 dicembre i vigili del fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola hanno festeggiato la loro protettrice Santa Barbara. Alla presenza del Prefetto, delle autorità civili e militari e delle associazioni è stata officiata la santa messa, seguita dal discorso del comandante provinciale dei vigili del fuoco Onofrio Lorusso, che ha evidenziato le capacità tecniche ed umane dei vigili del fuoco, che rappresentano un riferimento per i cittadini, in caso di eventi avversi. Il comandante ha poi riportato i dati dell'attività istituzionale svolta quest'anno.

Un saggio delle professionalità dei vigili del fuoco nel gestire un rilascio chimico di sostanza tossica e la calata della bandiera italiana dal castello di manovra con tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviali alla presenza delle autorità hanno concluso la mattinata.