Poste Italiane riconosciuta “Dyslexia Friendly Company” dall’Associazione Italiana Dislessia VIDEO

Poste Italiane ha ricevuto il riconoscimento di “Dyslexia Friendly Company”, conferito dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) per l’impegno dimostrato nella promozione di un ambiente di lavoro inclusivo e sensibile alle esigenze delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Il traguardo rappresenta la tappa più recente del programma aziendale “Insieme”, che promuove iniziative dedicate ai temi della diversità e dell’inclusione, coinvolgendo attivamente i dipendenti e valorizzando le differenze come risorsa.

Attraverso progetti di formazione, sensibilizzazione e strumenti dedicati, Poste Italiane mira a garantire pari opportunità e accessibilità a tutti, sia all’interno dell’organizzazione sia nel rapporto con i clienti. Il riconoscimento testimonia un impegno concreto verso una cultura aziendale che pone al centro le persone, rafforzando il ruolo di Poste come realtà capace di coniugare innovazione, responsabilità sociale e attenzione al benessere collettivo.