Alluvione di aprile, la Regione Piemonte stanzia 210mila euro per il Verbano Cusio Ossola

Nel Verbano Cusio Ossola, tra le aree più colpite dall’alluvione che ha interessato il Piemonte tra il 15 e il 17 aprile 2025, la Regione Piemonte conferma il proprio sostegno concreto ai Comuni del territorio. Dopo aver utilizzato i 35,55 milioni di euro stanziati dal Governo per la gestione dell’emergenza, la Regione ha ora sbloccato ulteriori 5 milioni di risorse proprie, destinati a interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza.

Al VCO sono stati assegnati 210mila euro, che serviranno a finanziare quattro interventi nei Comuni di Beura-Cardezza, Domodossola, Montescheno e Varzo. Si tratta di opere prioritarie di ripristino idrogeologico e infrastrutturale, individuate per mitigare il rischio e garantire maggiore sicurezza alle comunità locali.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea che "la Regione ha mantenuto gli impegni e garantisce un ulteriore supporto concreto. Questo stanziamento aggiuntivo rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare la sicurezza dei territori, valorizzando l’impegno tempestivo dimostrato dai Comuni nell’affrontare l’emergenza".

Anche l’assessore alla Protezione Civile, Marco Gabusi, evidenzia l’importanza di questo ulteriore contributo. "Il nostro obiettivo – afferma - è stato sin dall’inizio quello di sostenere chi ha agito con rapidità e responsabilità nei momenti più difficili".