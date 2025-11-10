Prevenzione del tumore al seno: in Valle Anzasca un incontro di sensibilizzazione

Fa tappa in Valle Anzasca “La regione si colora di rosa”, iniziativa promossa da Andos (associazione nazionale donne operate al seno) e dalla regione Piemonte per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Sabato 15 novembre nella sala consiliare del comune di Vanzone con San Carlo si tiene un incontro con la dottoressa Fulvia Pedani, oncologa. L’iniziativa è promossa in collaborazione con i comuni di Calasca Castiglione, Bannio Anzino e Ceppo Morelli.

L’obiettivo della campagna è quella di rafforzare il benessere collettivo, ponendo l’attenzione su un tema fondamentale di salute pubblica. La dottoressa parlerà di prevenzione, promuovendo anche il programma “Prevenzione serena” con la raccolta di prenotazioni per screening della mammella, colon e cervice.