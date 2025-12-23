Due donazioni per migliorare Urologia e Oncologia al San Biagio

Questa mattina all’Ospedale San Biagio di Domodossola si è svolta la presentazione ufficiale di due importanti donazioni a favore di reparti dell’Asl Vco.

L’Associazione Nazionale Alpini di Domodossola ha consegnato due computer portatili al reparto di Urologia, mentre l’Associazione Amici dell’Oncologia ha donato quattro letti elettrici con relativi comodini al Day Hospital della Soc Oncologia.

Massimo Nobili ha spiegato come le donazioni fossero state effettuate in momenti diversi ma oggi presentate insieme: “Gli Alpini avevano donato tempo fa due computer a favore del reparto di Biologia, mentre oggi consegniamo anche i letti e i comodini donati dagli Amici dell’Oncologia. Tutto questo va a beneficio sia dei pazienti sia degli operatori sanitari.”

Franca Savia, presidente degli “Amici dell’Oncologia”, ha sottolineato l’importanza di un sostegno concreto ai pazienti e alle loro famiglie: “Anche il malato oncologico ha bisogno di un contesto familiare seguito e supportato. Il nostro progetto va in questa direzione: offriamo supporto per trasporti, accertamenti diagnostici e persino babysitter per i bambini dei pazienti, oltre a fornire attrezzature e arredi che facilitano il lavoro degli operatori e il percorso di cura dei malati, permettendo loro di rimanere nel Vco senza spostamenti verso altre strutture.”

Gli Alpini hanno invece ricordato il valore del contatto umano: “La nostra presenza settimanale nei reparti permette di portare un sorriso, un passaggio di conforto ai malati. Anche durante il periodo del Covid, quando non era possibile visitarli, abbiamo mantenuto l’impegno e continueremo a farlo. Ringraziamo tutti i gruppi dell’Ossola per la collaborazione e la disponibilità.”