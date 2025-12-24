Il Natale di Cannavacciuolo per la sanità del VCO: panettoni agli operatori FOTO

Un gesto di attenzione e riconoscenza in occasione delle festività natalizie. Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha donato panettoni agli operatori sanitari dell’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola e del Centro Ortopedico di Quadrante, destinandoli al personale impegnato negli ospedali di Omegna, Verbania e Domodossola.

L’iniziativa, legata alla ricorrenza del Santo Natale, vuole essere un segno concreto di vicinanza a tutti i professionisti che, anche durante le festività, continuano a garantire assistenza, cura e presenza costante ai pazienti.

Le Direzioni Generali dell’ASL VCO e del Centro Ortopedico di Quadrante, insieme a tutto il personale sanitario, hanno espresso un sentito ringraziamento allo chef Cannavacciuolo per il pensiero rivolto agli operatori. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l’attenzione verso il lavoro quotidiano svolto con dedizione e professionalità da medici, infermieri e operatori sanitari.

Anche nel giorno di Natale, infatti, l’impegno negli ospedali del territorio non viene meno, e iniziative come questa rappresentano un segno di sostegno morale e di apprezzamento per chi è in prima linea nella tutela della salute dei cittadini.