Ubriaca al volante provoca incidente a Domodossola: scattano denuncia e ritiro patente

La pattuglia del Corpo di Polizia Locale è intervenuta ieri 01.12.2025 alle ore 18.00 In Via Torino per un sinistro stradale che aveva visto il coinvolgimento di tre veicoli, con notevoli disagi al traffico veicolare in ingresso ed uscita dalla città.

La conducente del veicolo che aveva causato il sinistro è risultata positiva all’alcoltest con un valore di 1,91 g./l.

Alla conducente è stata ritirata la patente di guida ed è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato punito e previsto dall’art.186 comma 2, lettera c) + art. 186 c. 2 bis, D. Lgs. 285/1992 in quanto, alla guida di un autoveicolo di proprietà di persona estranea al reato, provocava un incidente stradale, avendo un tasso alcolemico superiore al limite di 1,5 g/l.

Per questa ipotesi di reato, trattandosi di un’ipotesi aggravata dall’avvenuta causazione di sinistro stradale, è prevista la pena dell’ammenda da € 3.000 ad €12.000 e l’arresto da 12 a 24 mesi oltre alla revoca della patente.