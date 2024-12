Domobianca365: un capodanno sulla neve tra sci, festa e divertimento

Tutto pronto a Domobianca365 per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno sulla neve e sugli sci. Nella stazione turistica a soli 15 minuti dal centro di Domodossola a un’ora e mezza di auto da Milano, Varese, Como, Novara proseguono le giornate di sole con piste in ottime condizioni che garantiscono sciate in sicurezza, con tanto divertimento e il piacere di passare giornate in serenità aspettando l’ultimo dell’anno.

Come accade in ogni stagione invernale Domobianca365 chiuderà il 2024 con una grande festa al Rifugio Baita Motti che promette un’atmosfera unica, piatti gourmand, musica e balli sino all’alba del nuovo anno.

Intanto il team piste lavora alacremente per aumentare i chilometri di piste aperte. Dopo i giorno “caldi” di Natale si prospetta un abbassamento delle temperature che consentirà di completare l’innevamento programmato e permettere così l’apertura della seggiovia Torcelli e il conseguente accesso alla pista Selva Grande e Training.

Intanto prosegue con grande successo l’iniziativa “Treni della Neve” che consente di raggiungere le piste dell’Alpe Lusentino comodamente in treno con partenza da Milano Centrale e dalle stazioni lungo l’asse del Sempione. Al prezzo di 49.50 è possibile acquistare: biglietto del treno, transfer in navetta da Domodossola a Domobianca365 e lo skipass giornaliero. Il servizio è stato esteso dai consueti fine settimana a tutti questi giorni di festività sino al 6 gennaio. Per informazioni e prenotazioni www.snowit.ski/treni-della-neve

Domobianca365 è la località perfetta per avviare allo sci bambine e bambini grazie alla grande area giochi sulla neve del Kinder Park, alle piste baby servite da facili tapis roulant e alla Scuola Sci FISI con maestre e maestri pronti a far vivere le prime esperienze ai piccoli sciatori. A disposizione per loro e per tutti il servizio di noleggio di tutti gli accessori (sci, scarponi, racchette, caschi) e anche delle ciaspole per rilassanti camminate fra i boschi sui percorso innevati.

Sono tantissimi gli eventi che da qui all’epifania coloreranno di festa Domobianca365. Si comincia questa sera, 30 dicembre, con la gara di sci in notturna amatoriale – partenza ore 18 aperta a tutti – e a seguire la fiaccolata dei maestri e del personale della stazione. Dopo i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, il 3 gennaio aprirà lo sci notturno sulla pista lunga 3 km perfettamente illuminata. Si scia dalla 19 alle 23 con skipass dedicato a 25 euro intero e 20 euro ridotto. Sempre il 3 gennaio la festa “Back to Roots” con musica al LuseBar.

Domenica 5 gennaio sulle piste di Domobianca365 si potranno gustare le frittelle vigezzine i mitici “Runditt”, preparati direttamente sulle piste dalle mani esperte delle cuoche vigezzine con un semplice impasto di farina e acqua e cotti su una piastra, entrati a far parte della Comunità del Cibo di Slow Food. E sempre domenica 5 gennaio via agli Apres Ski promossi dall’associazione Kulturale Karma con musica e suoni che faranno da cornice alle serate domenicali al LuseBar.

Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, gara di sci sulle piste di Domobianca365 e animazioni e giochi per i bambini nell’area del Kinder Park.

Un programma ricco di eventi e di opportunità di divertimento sulle piste delle località del VCO il cui staff augura, insieme al personale del Gruppo Altair – proprietario di Domobianca365 – a tutti gli ospiti che vorranno trascorrere giornate sulle neve all’Alpe Lusentino un felice e sereno 2025!