"Aries": i militanti di Gioventù Nazionale dell'alto Piemonte riuniti a Omegna

Sabato 21 dicembre, presso una sala del Forum di Omegna, si è tenuta la prima edizione di ‘Aries’, il momento di comunità, confronto e formazione dei giovani militanti di Gioventù Nazionale delle provincie dell’alto Piemonte, Biella, Novara, Vercelli e Vco.

La mattinata, inaugurata sulle note dell’Inno di Mameli e aperta dai saluti istituzionali del segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Fabrizia Maggiola, si è poi articolata in due momenti: la conferenza dal titolo “Perché a destra, perché di destra?”, tenuta da Marco Zacchera, ex deputato di Alleanza Nazionale, e successivamente l’assemblea dei militanti che erano presenti.

“In un tempo in cui sognare non sembra più concesso, e fare politica un difetto, noi di Gioventù Nazionale, anche dai territori più periferici, “dalle provincie dell’Impero” come ci piace scherzare, decidiamo fortemente di fare la nostra parte, facendo entrambe le cose. E lo facciamo inventandoci una festa, con le altre comunità provinciali che hanno deciso di essere qui con noi questa mattina”, dichiara Fabio Morelli, presidente di Gioventù Nazionale Vco. “Aries vuole essere il luogo dove sentirsi comunità politica, dove poter essere affamati di idee. Un luogo dove mettersi in discussione, e dove sapersi lasciare contagiare dall'entusiasmo degli altri. Il luogo dove sentirsi a casa, e ancora il luogo dove sentirsi parte di qualcosa di dannatamente più grande di sé e del proprio tempo, che è poi questo lo spirito che spinge dei ventenni a dedicarsi alla Politica”, proseguono dal provinciale.

“Nonostante il buon numero di iscritti, ancora oggi c’è un grosso problema tra i giovani: il timore di esporre liberamente il proprio pensiero: non lo possiamo accettare, e non possiamo certo piegarci a chi strumentalizza il proprio parere per spingere all’angolo chi la pensa diversamente. Aries servirà anche a questo, a spingere chi parteciperà a farsi un’opinione, a raccontare le proprie idee”, dichiara Francesco Nicolini, presidente di Gioventù Nazionale Biella. “Le occasioni come Aries sono ciò che ci serve: ciò che è in grado di motivare la nostra base di militanti, e ciò che ci fa rispondere ‘ne vale davvero la pena’ a chi ci chiede chi ce lo faccia fare, di occuparci di politica e di fare militanza”, aggiunge Aurora Regami, coordinatrice cittadina di Gioventù Nazionale Novara.

“Non ho molto da aggiungere, in realtà: non posso che essere orgoglioso di queste comunità che crescono e, nonostante le mille difficoltà, anziché calare d’entusiasmo continuano a pensare a nuove iniziative. Se Gioventù Nazionale, che ricordo sempre essere il primo movimento giovanile a livello nazionale, vive ed è ciò che è, è grazie a questi ragazzi”, conclude Matteo Benetazzo, presidente di Gioventù Nazionale Piemonte.