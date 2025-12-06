 / Cronaca

Cronaca | 06 dicembre 2025, 09:08

Furti in casa, due quattordicenni serbe residenti in Italia arrestate dalla polizia cantonale

Le giovanissime sono sospettate di aver partecipato ai recenti colpi con scasso avvenuti in Ticino

Due quattordicenni serbe residenti in Italia arrestate dalla polizia cantonale ticinese con l'accusa di furto. Lo ha reso noto la Magistratura dei minorenni, la Polizia cantonale e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Le due giovanissime sono state arrestate giovedì: si tratta di due cittadine serbe di 14 anni residenti in Italia. 

Al loro fermo, effettuato da collaboratori dell'Udsc presso la stazione di Chiasso, si è giunti grazie alla celere segnalazione di due tentati furti con scasso in abitazioni, a Cadempino e Losone, e agli accertamenti effettuati dalla Polizia cantonale, con il supporto della Polizia del Vedeggio. 

Ulteriori approfondimenti dovranno stabilire una loro responsabilità relativamente a recenti furti con scasso in abitazioni avvenuti in Ticino. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto con scasso, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.

La Polizia cantonale ricorda nuovamente l'importanza di segnalare celermente movimenti sospetti alla Centrale comune d'allarme (Cecal) allo 0848255555 e di adottare delle misure preventive adeguate. In particolare: Prima di uscire di casa, chiudere accuratamente porte e finestre, anche in caso di viaggi e spostamenti di breve durata; Non lasciare chiari indizi della vostra assenza, come per esempio biglietti sulla porta o posta che si accumula per giorni; Depositare in cassette di sicurezza gli oggetti di grande valore e i documenti importanti, in alternativa nasconderli in luoghi improbabili all'interno dell'abitazione; Evitare di nascondere le chiavi di casa in luoghi facilmente intuibili, come per esempio sotto lo zerbino; Simulare la vostra presenza all'interno dell'abitazione. Un sistema di illuminazione automatico (interno ed esterno alla casa, con fotocellule o timer per esempio) può essere una misura efficace per dissuadere i ladri dai loro propositi; Vuotare la buca delle lettere, oppure bloccare il servizio di corrispondenza tramite l'ufficio postale; In caso di assenza prolungata informare i vicini.

