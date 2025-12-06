Sedicenne perde la vita in un tragico incidente in Canton Ticino

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo la 1.30 in territorio di Torre vi è stato un incidente della circolazione stradale con esito letale. Due 16enni cittadini svizzeri domiciliati nella regione circolavano a bordo di un'automobile sulla strada cantonale in direzione di Acquarossa. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il conducente ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada sulla sinistra, ribaltandosi e finendo in un prato rialzato rispetto alla carreggiata. La vettura ha poi preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Blenio e i pompieri di Biasca, nonché i soccorritori di Tre Valli soccorso, che hanno prestato le prime cure. A causa delle gravi ferite riportate uno dei due giovani è deceduto sul posto. Stando a una prima valutazione medica, l'altro giovane ha riportato ferite giudicate non serie ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso ed è stato riaperto poco dopo le 8. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.



