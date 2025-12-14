Haugan vince lo Slalom in Val d’Isere, Vinatzer quarto in rimonta

VAL D'ISE'RE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Timon Haugan vince lo slalom maschile di Val d'Isère, in Francia, valevole per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Il norvegese, secondo a metà gara, chiude con il tempo di 1'37"89 precedendo lo svizzero Loic Meillard e l'altro norvegese, Henrik Kristoffersen. Grande rimonta per Alex Vinatzer, che nella seconda manche recupera ventuno posizioni ed è quarto. Tommaso Sala chiude settimo dopo il nono tempo firmato al mattino, mentre non arriva al traguardo Tobias Kastlunger primo italiano a scendere nella seconda metà di gara.- Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).
