Ballando con le stelle, stasera 20 dicembre la finalissima: ospiti, spareggi e coppia vincitrice

Ballando con le stelle 2025 cala il sipario. Stasera, sabato 20 dicembre, verrà proclamata la coppia regina della ventesima edizione con l'ultimo appuntamento della stagione per il programma condotto da Milly Carlucci: appuntamento su Rai 1 alle 21.25 per il round decisivo tra spareggi, sfide e incoronazione dei campioni.

Ospite d’onore, Riccardo Cocciante, tra le voci più amate della musica italiana, che eseguirà 'Era già tutto previsto' e 'Zingara', brano tratto da una delle opere popolari più famose al mondo 'Notre Dame de Paris'. Quindi, ecco Lucio Corsi, che regalerà al pubblico di Ballando il suo ultimo brano 'Notte di Natale', un inno all'amore.

Tornando alla gara, al termine della semifinale di sabato 13 dicembre, tre coppie sono andate allo spareggio: Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla.

Lo spareggio si svolgerà all’inizio della puntata, mentre le coppie che si contenderanno, ballando, il podio della ventesima edizione sono Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Di fronte a loro, la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Immancabile il principe del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di 'Vita in Diretta'.

A bordo pista i 'Tribuni del popolo', ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Il giudizio finale toccherà sempre al pubblico da casa che voterà le coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.