''Impianto idrogeno, preoccupati per la sicurezza e per i disagi''

Crescono le perplessità del gruppo di opposizione Uniti per Villa sul futuro dell’area Sisma, in particolare sulla realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno per il quale c’è un finanziamento di 19 milioni e mezzo di euro. Perplessità espresse al momento del voto, in consiglio comunale, su una delle varianti al piano regolatore che vede anche la modifica dell’area a ridosso della via Valdrè compreso l’incrocio con via Sempione.

Il gruppo Uniti per Villa ricorda come in quell’area, oltre all’impianto di produzione, verrebbe anche creata un’area di servizio-rifornimento per autotreni per l’uso dell’idrogeno prodotto.

‘’Oltre alla preoccupazioni dovute alla sicurezza che le tragedia di Viareggio e la recentissima di Calenzano riguardanti impianti in centro città – dice il gruppo di opposizione – è evidente un conseguente aumento del traffico di autotreni in via Valdrè, che va ad accumularsi ai disagi, mai affrontati, di via Toce con la quiescente questione della portineria Vinavil. A ciò si unisce la diversa connotazione che assumerebbe l’intervento di via Valdrè, finanziato con la compensazione erogata dal gruppo Beltrame che si rivelerebbe come una operazione finalizzata ai propri interessi imprenditoriali. A tutto questo si aggiunge l’inesistente ricaduta positiva per il futuro di Villa che non vedrà aumentare il numero delle persone occupate e non avrà alcun beneficio in termini di risorse economiche, per la città e per la cittadinanza, da mantenere e garantire nel tempo e per le prossime generazioni’’.