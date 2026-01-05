Cina, Yangtze il fiume interno più trafficato al mondo per volume merci

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il tratto principale del fiume Yangtze è rimasto il corso d'acqua nell'entroterra più trafficato al mondo in termini di trasporto di merci, ha dichiarato lunedì un funzionario.Il traffico merci annuo nei porti lungo questa sezione del fiume è aumentato del 71%, raggiungendo i 4,2 miliardi di tonnellate nell'ultimo decennio, ha affermato Wang Changlin, vice direttore della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, intervenendo a una conferenza stampa.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-