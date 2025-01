Successo per la prima edizione della Pomatt Skialp Race in Formazza

Con un successo strepitoso è iniziata la stagione invernale per lo Sci Club Formazza. Nella serata di sabato 4 gennaio, il club ha organizzato la prima edizione della Pomatt Skialp Race, una gara non competitiva a coppie che ha riscosso grande entusiasmo grazie alla formula originale della staffetta, scelta per celebrare il crescente numero di iscritti anche nel settore dello sci alpinismo.

La gara ha visto la partecipazione inaspettata di ben 19 coppie, che si sono sfidate sul campetto di Valdo in una spettacolare prova su un percorso di 100 m di dislivello positivo e altrettanta discesa, da ripetere due volte per ogni staffettista. Il tutto si è svolto alla luce delle fiaccole, che non solo hanno illuminato il tracciato, ma anche un numeroso pubblico, incuriosito dalla novità.

Nonostante il carattere non competitivo, la gara ha rivelato un sano spirito agonistico. A trionfare è stata la coppia composta da Marco Valci e Andrea Sartori, che hanno completato i quattro giri in un tempo straordinario di 26'32'', superando di pochi secondi Filippo Piumarta e Michele Matli, seguiti da Alessio Minoletti e Federico Sanna, che si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e il terzo posto. I primi tre classificati sono stati premiati con cesti di prodotti tipici offerti dalla Latteria Antigoriana di Crodo.

Tra i partecipanti si sono distinte anche una coppia interamente femminile, Gaia Calcini e Consuelo Vicari, che hanno conquistato il 15° posto assoluto, e una coppia mista, Norman Cerini e Ramona Piana, che ha chiuso al 13° posto.

Ricchi premi ad estrazione per tutti i partecipanti grazie ai numerosi sostenitori: Mosoni Sport, Rifugio Maria Luisa, Alberto Edelweiss Viceno, Domobianca Vertical Ski Race oltre alla società gestore degli impianti Formazza Adventure che ha permesso lo svolgimento della manifestazione ed al supporto della Scuola Sci Formazza.

La serata si è conclusa con una cena e una festa al ristorante Rotenthal, regalando un finale conviviale e gioioso.

La stagione invernale prosegue con successi anche nello sci alpino. Lo Sci Club Formazza ha inaugurato la stagione dello sci alpino con la prima gara di circuito per le categorie Children e Giovani. Nello slalom in due manche, disputato sulle nevi di Domobianca, lo squadrone formazzino ha conquistato il secondo posto sul podio, confermando la buona preparazione e l’ottima forma degli atleti.