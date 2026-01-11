Due ruote Vco: bene gli scooter, male le moto

Il 2025 consegna alle due ruote a motore un mercato italiano, piemontese e del Vco a doppia velocità. I dati annuali delle immatricolazioni diffusi in queste ore da Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) delineano uno scenario articolato: forte avanzata degli scooter, in crescita del 5,5%, e contrazione delle moto, che chiudono l’anno con un calo del 19,2%.

Nel complesso, il mercato di ciclomotori, scooter e moto registra una flessione del 7,5% rispetto al 2024. Un risultato, spiegano gli esperti, che riflette dinamiche contrastanti e che va letto anche in una prospettiva più ampia. Il confronto con il 2023 – anno privo di effetti distorsivi – restituisce infatti un saldo complessivamente positivo del +2,2%, con scooter in forte progresso (+13,53%) e moto ancora in territorio negativo (–7,5%). Le due ruote, va detto, confermano comunque il loro ruolo centrale nelle scelte di svago, turismo e sport del Verbano Cusio Ossola. E il successo degli scooter dimostra, inoltre, come questi veicoli rappresentino oggi una risposta concreta, fruibile ed efficiente alle esigenze di mobilità urbana sostenibile. Nel quadro complessivo si segnala, infine, anche un discreto dinamismo dell’usato.