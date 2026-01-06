Auto Vco, il mercato 2025 ha chiuso in rosso

Ha chiuso in rosso il mercato automobilistico piemontese e del Vco 2025. Il bilancio a livello italiano, secondo i dati diffusi in questi giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indica un calo complessivo di vendite di oltre 1,5 milioni (-1.525.722 immatricolazioni per l’esattezza), segnando una flessione del 2,1% rispetto al 2024. Il report 2025 evidenzia come questo volume sia rimasto ancora distante non soltanto dai livelli precedenti alla pandemia del 2019, quando si sfiorarono i 2 milioni di unità, ma risulti quasi dimezzato rispetto al picco storico del 2007, anno antecedente alla grande crisi finanziaria globale.

Piemonte e Verbano Cusio Ossola, va rimarcato, non si salvano dalla crisi. Nonostante il dato annuale negativo, il mese di dicembre ha però mostrato segnali di vitalità con un incremento del 2,2% nelle vendite. A trainare questa ripresa finale è stato il comparto delle vetture elettriche, che ha beneficiato degli incentivi del Governo lanciati nel mese di ottobre. Le immatricolazioni di auto a zero emissioni sono più che raddoppiate a dicembre, portando la quota di mercato mensile all'11,1%. Sull'intero arco dell'anno, le elettriche hanno raggiunto una quota del 6,2%, con oltre 94.000 unità vendute, a dimostrazione di una sensibilità crescente verso la transizione energetica.