Incendi boschivi, stanziati 800 mila euro per il sistema AIB

La Regione Piemonte rafforza in modo concreto il sistema di contrasto agli incendi boschivi, destinando 800 mila euro al comparto antincendio per il biennio 2026-2027. Lo stanziamento è previsto dalla Convenzione firmata con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, che definisce un quadro stabile e programmato di collaborazione nell’ambito della protezione civile.

Le risorse, pari a 400 mila euro all’anno, saranno utilizzate per sostenere le attività svolte dai Vigili del fuoco all’interno del sistema regionale AIB, garantendo il funzionamento della Sala operativa unificata permanente (Soup), il coordinamento delle operazioni di spegnimento sia a terra sia con mezzi aerei, l’impiego di personale specializzato e la realizzazione di esercitazioni congiunte.

L’obiettivo è superare una gestione basata su interventi emergenziali e frammentati, puntando invece su una pianificazione strutturata e continuativa, in grado di rispondere in modo più efficace agli eventi estremi sempre più frequenti, anche a causa dei cambiamenti climatici.

"Con questo atto – ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi – la Regione compie un passo fondamentale per rafforzare il proprio sistema di sicurezza. Investire sul contrasto agli incendi boschivi significa tutelare il territorio, l’ambiente e i cittadini, migliorando la capacità reale di risposta alle emergenze".

La Convenzione si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e gestione dei rischi naturali, che vede la Regione impegnata nel rafforzamento del coordinamento tra le diverse componenti operative del sistema di protezione civile.