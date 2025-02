Songa: "Si trovino soluzioni per attirare medici e infermieri nel Vco"

“Apprendiamo le dichiarazioni dell’assessore Riboldi in merito ad assunzioni e tagli liste d’attesa e auspichiamo non siano solo parole al vento dettate dalla propaganda di FdI”. Sono parole di Luigi Songa, esponente di Indipendenza, in merito alla crisi della sanità in Piemonte e nel Vco.

“Riteniamo – prosegue - comunque che sia necessario attivare ulteriori modalità premianti per medici e infermieri, al fine di agevolare il loro arrivo nel Vco. Allo stato attuale non vediamo buoni motivi che potrebbero invogliare un giovane medico o infermiere a lasciare Torino o Novara, dove si sono laureati e specializzati, per trasferirsi nella nostra provincia: costi più alti per immobili, disagi dovuti all’assurda modalità operativa dell’ospedale unico plurisede, scarse prospettive di carriera”.

“Invitiamo l’assessore Riboldi – sottolinea Songa - ad attivare un tavolo con i sindaci del territorio per valutare l’opportunità di tagliare le addizionali regionali e comunali dell’Irpef per il personale sanitario che operi nel Vco o decida trasferirvisi, cercando così di creare delle situazioni premianti e non penalizzanti per loro”.