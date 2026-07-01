Il gelato come dovrebbe essere: qualità, equilibrio e gusto autentico, a Domodossola e a Stresa BOZZA ARTICOLO

53Un gelato che si riconosce dal primo assaggio: cremoso, intenso, persistente. E quando un gelato è davvero buono, in realtà, non ha segreti. O meglio: il segreto sta tutto nella competenza di chi lo prepara.

In piazza Mercato a Domodossola, e a Stresa in via Garibaldi a fianco del Municipio, Bianca Gelateria ha proprio questo approccio: realizzare gelati di altissima qualità attraverso una cura meticolosa delle ricette e una selezione rigorosa delle materie prime. Perché la vera differenza la fa il gelatiere, e soprattutto la sua capacità di bilanciare ogni ingrediente nella “chimica” degli elementi, trovando l’equilibrio perfetto

È questo lavoro di precisione a garantire la consistenza ideale, la giusta cremosità e soprattutto quella che gli esperti definiscono “persistenza del gusto”: un sapore che rimane, che non svanisce dopo pochi secondi, ma continua a farsi sentire pienamente al palato.

Un aspetto fondamentale, spesso poco conosciuto, riguarda la quantità di aria inglobata nel gelato. Nei prodotti industriali, infatti, l’aria può arrivare anche al 50%: significa pagare metà prodotto che in realtà non è materia e, soprattutto, significa perdere intensità e struttura. Nel gelato artigianale di qualità, invece, la lavorazione è pensata per mantenere la densità corretta e offrire un gusto pieno e duraturo.

Dietro questo risultato di Bianca Gelateria c’è anche un percorso di anni dedicato alla ricerca della ricetta perfetta, con un obiettivo preciso: arrivare a un gelato più naturale e più pulito. Le etichette sono state riformulate, puntando tutto su ingredienti di origine vegetale e utilizzando esclusivamente fibre vegetali capaci di garantire struttura e stabilità in modo più naturale.

E oggi l’esperienza in gelateria diventa ancora più interessante grazie a una novità che rende tutto visibile e immediato: la mantecatura istantanea a vista. A Domodossola, infatti, i clienti possono assistere dal vivo alla preparazione del gelato grazie a macchinari di ultima generazione: una vetrina con otto gusti e otto mantecatori, che lavorano il gelato davanti agli occhi di chi entra.

Un modo trasparente e affascinante per mostrare cosa significa davvero artigianalità: non solo un prodotto finito, ma un processo, una competenza, una scelta di qualità. A Domodossola e a Stresa da oggi il gelato non è soltanto una pausa dolce: è un’esperienza che racconta passione, studio e attenzione. Perché quando gli ingredienti sono eccellenti e la ricetta è perfettamente bilanciata, il risultato non può che essere uno: un gelato autentico, cremoso e indimenticabile.