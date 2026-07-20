Anas, sopralluogo Salvini al cantiere del Raccordo tra Autostrada A4 e Valtrompia

BRESCIA (ITALPRESS) - Si è svolto questa mattina il sopralluogo tecnico del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, presso il cantiere dei lavori di costruzione del Raccordo Autostradale tra l'Autostrada A4 e la Valtrompia, in provincia di Brescia. Il Ministro è stato accolto al campo base di Codolazza di Concesio dall'Assessora alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, delegata dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal Responsabile della Struttura Territoriale Anas della Lombardia e Subcommissario di Governo Matteo Castiglioni, dal Coordinatore delle attività a supporto del Commissario unico opere Anas Fulvio Maria Soccodato, dalla Consigliera di Amministrazione Anas Stefania Vasta e dalle altre Autorità.L'intervento è inserito nel programma delle opere strategiche di cui alla Legge 443/2001 e prevede la realizzazione di un collegamento tra l'Autostrada A4 e i centri urbani della valle attraverso i territori comunali di Sarezzo, Villa Carcina e Concesio.Durante il sopralluogo è stato fatto il punto sull'avanzamento dei lavori: procedono a pieno regime su tutti i fronti di cantiere."Sono particolarmente soddisfatto - ha dichiarato il Commissario Straordinario e Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme - dei progressi compiuti nella costruzione della nuova infrastruttura. Il fatto che le lavorazioni procedano speditamente è la conferma concreta dell'impegno profuso da parte dei nostri professionisti e dell'impresa esecutrice. I risultati che oggi vediamo - ha aggiunto Gemme - testimoniano come la collaborazione tra stazione appaltante, istituzioni e operatori possa tradursi in un progresso concreto e tangibile per le comunità con benefici non solo per la Provincia di Brescia ma per l'intera Regione".Presso lo svincolo di Concesio-San Vigilio sono state completate e aperte al traffico le deviazioni della SP19 e di via Mazzini; sono stati realizzati 333 dei 394 diaframmi della galleria artificiale San Vigilio.E' stata avviata la posa delle travi di copertura della galleria. Proseguono gli interventi di consolidamento e i drenaggi del terreno.Nell'area di Codolazza è stato completato e collaudato il ponte Mella, ora in uso ai mezzi di cantiere, mentre sul viadotto Mella Nord è stata ultimata la costruzione della soletta, elemento che completa la struttura del viadotto al di sotto della pavimentazione stradale, e sono in corso le lavorazioni accessorie. E' già in esercizio la "botte a sifone", infrastruttura interrata che consente di risolvere l'interferenza del nuovo tracciato stradale con il canale irriguo del Mella.Procedono le lavorazioni nella galleria naturale di Villa Carcina, l'opera principale dell'intervento. All'imbocco nord, dove la strada si collega alla viabilità comunale in direzione Lumezzane: lo scavo ha raggiunto i 1.250 metri, con oltre 900 centine già installate, in parallelo alla realizzazione dell'arco rovescio e dell'impermeabilizzazione.All'imbocco sud, sul lato di Concesio, sono stati completati gli interventi di deviazione provvisoria della SP345 e di consolidamento del terreno, propedeutici all'inizio dello scavo. Le opere strutturali interne sono in corso di esecuzione.Sul lato di Sarezzo è stata completata la struttura del ponte che supera il torrente Faidana e sono state ultimate le bonifiche dei terreni e le opere preliminari di consolidamento.Il nuovo tracciato si estende per 6,7 km e ha origine dalla provinciale 19, in corrispondenza di una rotatoria di recente costruzione in zona di San Vigilio. Da questa si sviluppa in direzione nord fino a raggiungere l'area di Codolazza. Dopo il superamento del fiume Mella il tracciato si immette nella galleria naturale Villa Carcina, l'opera principale dell'intervento.Il progetto prevede la realizzazione di uno svincolo in galleria per l'abitato di Sarezzo, in direzione nord-ovest, mentre il tracciato principale procede in direzione est verso Lumezzane. All'uscita della galleria il tracciato sarà raccordato alle viabilità secondarie mediante la Bretella di Lumezzane, che si immette prima del centro abitato con una nuova rotatoria sulla SP3.Le opere principali, oltre alla galleria naturale Villa Carcina lunga 3,6 km, sono la galleria artificiale San Vigilio a Concesio, il viadotto Mella Nord, lungo 230 metri, i ponti sui fiumi Mella e Faidana e la bretella di Lumezzane, che collegherà il raccordo alla Valgobbia.L'importo complessivo dell'investimento è pari a 670 milioni di euro e il completamento dei lavori è previsto entro ottobre 2029. -foto ufficio stampa Anas -(ITALPRESS).