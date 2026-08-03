Dal Fruili alla Sardegna a piedi: il lungo viaggio di Giacomo passa dall'Ossola

Un viaggio lungo quasi 8 mila chilometri, da percorrere interamente a piedi attraversando l'Italia. È l'impresa che sta portando avanti Giacomo Longo, 24 anni, originario del Cadore, partito il 16 febbraio da Muggia, in Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di raggiungere Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, seguendo il Sentiero Italia Cai.

Un'avventura che dovrebbe durare circa diciotto mesi e che nelle ultime settimane ha fatto tappa anche nel Verbano Cusio Ossola. Intorno alla metà di luglio Longo ha attraversato la Val Vigezzo, per poi raggiungere la Val Formazza, dove si è fermato alcuni giorni a Riale prima di riprendere il cammino. Nei giorni scorsi ha infine condiviso alcune immagini del suo passaggio a Varzo sul suo profilo Instagram.

Sul proprio canale Instagram, dove è seguito da oltre 16 mila persone, il giovane escursionista ha raccontato con entusiasmo l'accoglienza ricevuta durante la permanenza in Val Formazza. In un post ha ringraziato Gianluca, il figlio Pietro e tutto lo staff del ristorante Da Barp di Riale per l'ospitalità e per avergli permesso di riposare qualche giorno prima di riprendere il viaggio.

Longo ha spiegato di essere rimasto particolarmente colpito dalla valle e dalle persone incontrate lungo il percorso, definendo la Val Formazza un luogo che lo ha "completamente rapito" sia per i paesaggi sia per le persone che ha avuto modo di conoscere. "Ringrazio Gianluca e suo figlio Pietro e tutto lo staff per avermi dato la possibilità di riposare un paio di giorni in questo posto, che non vedo l'ora di rivedere", ha scritto raccontando la tappa.

Anche a Varzo il passaggio di Giacomo è stato accompagnato dagli incontri con le persone del posto. "Ho trovato ragazzi con cui fare un po' di festa ed ho avuto una bella accoglienza", racconta Longo.

L'idea del viaggio era nata già nel 2020, ma la decisione definitiva è arrivata alcuni anni dopo mentre lavorava in un rifugio in Germania. "A luglio, mentre lavavo i piatti, mi sono detto: Sai che c'è? Voglio andare a fare il sentiero”, aveva raccontato parlando della nascita del progetto. Una decisione presa quasi d'impulso, alla quale sono poi seguiti mesi di preparazione, tra lo studio del percorso e l'organizzazione necessaria per affrontare un'avventura di queste dimensioni.

Oggi Longo affronta il cammino con uno zaino, una tenda, un fornelletto e un taccuino, documentando quotidianamente l'esperienza sui social. Il traguardo finale è Santa Teresa di Gallura, ma il viaggio è anche un'occasione per attraversare lentamente l'Italia e conoscere le persone che vivono lungo il Sentiero Italia.

Le tappe, gli incontri e le immagini del viaggio vengono raccontati da Giacomo sui suoi canali social: su Instagram con il profilo @giacomino__longo, seguito da oltre 16 mila persone, e su YouTube con il canale @giacominolongo.