Vaccini: cresce impegno Regione Lazio in prevenzione Hpv

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(Adnkronos) - La Regione Lazio rafforza la prevenzione contro l'Hpv, comunemente noto come papillomavirus umano, anche attraverso una campagna di vaccinazione gratuita rivolta ai giovani tra gli 11 e i 26 anni. Come spiega il direttore generale della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, il vaccino è disponibile rivolgendosi alla propria Asl, nei consultori o nei centri vaccinali e l'Asl Roma 1 somministra il vaccino anche nelle Case di comunità e attraverso truck itineranti, che raggiungono le aree più periferiche. L'obiettivo è aumentare la copertura vaccinale e ridurre il rischio di tumori correlati all'Hpv, sia nelle donne sia negli uomini.