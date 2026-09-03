Partecipazione

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Giovanni Tosello di anni 81
Maria Cristina Mangano in Bonardi di anni 57
Salvatore Palamara di anni 62
mercoledì 02 settembre
Conti Giulia ved. Della Volpe di anni 91
Laura Di Iorio ved. Zaccardi di anni 76
martedì 01 settembre
Roberto Pozzi di anni 79
Vandini Anna Grazia ved. Cortella di anni 86
lunedì 31 agosto
Roberto Pozzi di anni 79
Bonacci Maurizio di anni 83
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03 settembre 2026, 14:34
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