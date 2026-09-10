Antonio Longo Dorni torna alla guida del Distretto Turistico dopo undici anni

Antonio Longo Dorni torna alla guida del Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli dell’Ossola. Lo ha eletto oggi il rinnovato consiglio di amministrazione durante l’assemblea che si è svolta nella sala Ravasio del Tecnoparco di Fondotoce.

Nel nuovo cda, oltre a Longo Dorni, siedono Flavio Cattaneo, Gianluca Barp, Pamela Romanello e Alessandra Cacciatori. I revisori dei conti sono Giampiero Carlo Collidà, Alessandro Ambroso e Lanfranco Duò.

Longo Dorni, imprenditore nel settore turistico, è già stato alla guida del Distretto dal 2005 al 2015 ed è stato anche sindaco di Ornavasso per due mandati, dal 2004 al 2014.

Prende il posto di Francesco Gaiardelli. Designato dalla Regione Piemonte, Longo Dorni ha ottenuto il 90% dei voti dell'assemblea.

"Ringrazio la Regione per la designazione e l’assemblea per un voto così consistente. Porteremo avanti le istanze dei soci, come quella di avere un manager dedicato a portare avanti progettualità di lungo respiro per il Distretto. Dovremo approfondire e lavorare su Intelligenza Artificiale e cambiamenti climatici, che hanno influenza sul turismo. Torneremo a essere presenti sul territorio come centro di competenza per il turismo".