Domodossola, oggi alle 18 il consiglio comunale: si parlerà di Idrablu, parcheggi e Borgo della Cultura

Torna a riunirsi oggi pomeriggio, giovedì 15 ottobre alle 18, il consiglio comunale di Domodossola. Diversi i temi all'ordine del giorno, con particolare attenzione alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai gruppi di minoranza. Tra gli argomenti che saranno affrontati figura il progetto di restauro e ripristino dell'illuminazione e dei manufatti artistici all'interno del Borgo della Cultura, sul quale il Partito Democratico ha presentato un'interpellanza alla giunta comunale. Spazio anche alla questione dei parcheggi. Il gruppo di Fratelli d'Italia chiederà chiarimenti sulle modalità di accesso agli stalli a pagamento regolati da sbarra, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico dei residenti e all'utilizzo da parte dei titolari di contrassegno per disabili.

Un altro tema al centro della seduta sarà l'accorpamento di Idrablu Spa ad Acqua Novara Vco, oggetto di due distinte interrogazioni presentate dal Partito Democratico e da Impegno Civico per Domodossola. Il consiglio sarà inoltre chiamato ad affrontare alcuni provvedimenti di carattere amministrativo e finanziario, tra cui l'approvazione del bilancio consolidato e una variazione al bilancio di previsione 2026-2028. All'ordine del giorno anche l'individuazione delle aree non metanizzate del territorio comunale per l'aggiornamento 2026 e la proroga della convenzione tra il Comune di Domodossola e l'Unione Montana Media Ossola per la gestione associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna.