Le previsioni meteo per il fine settimana Weekend all'insegna della variabilità

Al mattino cielo soleggiato; nel pomeriggio la discesa di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale causa un peggioramento con precipitazioni diffuse deboli sulla regione, localmente più intense sulle zone al confine con la Liguria in serata. "Da domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - condizioni in miglioramento con cielo in prevalenza soleggiato, anche nella giornata di lunedì".

SABATO 30 GENNAIO 2021

Nuvolosità: soleggiato al mattino con nubi compatte su Alpi occidentali, aumento delle nubi fino a cielo nuvoloso con parziale attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio nelle valli alpine.

Precipitazioni: al mattino deboli sparse sulle creste alpine, nevose oltre i 1500 m; graduale estensione al resto della regione, più sparse ad ovest e più diffuse a est. Valori deboli, localmente forti, anche a carattere di rovescio, sull'Appennino in serata. Quota neve in calo al pomeriggio fino a 800-900 m, sui 600-800 m sui rilievi meridionali. Zero termico: in calo al pomeriggio tra i 1200 m ed i 1600 m sull'arco alpino, localmente inferiore fino ai 1000 m sui rilievi al confine con al Liguria. Venti: moderati in montagna, sulle Alpi da ovest in successiva rotazione da nordovest, da sudovest sull'Appennino in rotazione da nord dal tardo pomeriggio, deboli variabili altrove.

DOMENICA 31 GENNAIO 2021

Nuvolosità: schiarite sempre più ampie già dal primo mattino, fino a cielo soleggiato ovunque. Nella serata nuvolosità in aumento in arrivo da ovest.

Precipitazioni: fino al primo mattino fenomeni residui sulle zone al confine con la Liguria, quota neve sugli 800-900 m sull'Appennino in rapida risalita dopo l'alba. Zero termico: in calo in serata fino a 1200m, con valori superiori sui rilievi meridionali. Venti: al mattino deboli settentrionali a tutte le quote con rinforzi in val d'Ossola; nel pomeriggio rotazione da ovest in montagna e da est in pianura, sempre su valori deboli con rinforzi moderati sulle Alpi sudoccidentali e sulle pianure orientali.