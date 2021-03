Insolita valanga dal Gran Fillàr In quella zona non sono molto frequenti

Luca Sergio di MeteoLive Vco presenta l’immagine di una valanga caduta sabato 30 gennaio sul Monte Rosa e ne spiega la dinamica: «Il rischio valanghe segnalato dall’Arpa Piemonte era “Forte/Marcato” e la valanga c’è stata.







Dal 2014, anno in cui abbiamo iniziato il monitoraggio sistematico, in questa zona si era verificato un solo precedente.







In tale porzione di Monte Rosa le valanghe non sono molto frequenti, ci troviamo nel vallone del ghiacciaio del Fillàr e la valanga si è staccata da oltre 3000 m dalla parete sud del Gran Fillàr (Grosses Fillarhorn 3676 m ).







Le possibili cause del distacco, le immagini non sono molto chiare, possono essere due, o un distacco di lastrone depositato in parete o un distacco di cornici che si sono formate in questi giorni di forte e perdurante vento da nord - nord ovest.







Questa insolita valanga è quindi molto significativa, perché ci fa capire come in una situazione di allerta valanghe “Forte/Marcato” non ci siano zone più sicure di altre, là dove solitamente non cadono ecco che succede. Evitare di andarci è sicuramente la miglior prevenzione»