''Il governo sostenga concretamente Macugnaga'' VIDEO

‘’La stagione estiva di Macugnaga è compromessa. Occorre intervenire con aiuti e con una solidarietà sostanziale ma sarebbe bene anche una visita di esponenti del governo per capire il disastro fatto dall’alluvione in questo paese che vive di turismo’’. Il deputato Stefano Candiani (Lega) ha portato oggi in aula alla Camera il dramma di Macugnaga, la stazione del Rosa che ha riportato gravi danni a causa del maltempo di sabato sera.

Candiani si è rivolto al governo per chiedere attenzione per Macugnaga parlando ‘’di disastro causato dal rio Tambac, con gravi danni ai quali sta facendo fronte il comune e la protezione civile, che vanno lodati, che già hanno ripristinato i collegamenti e i servizi’’.

‘’Ma la situazione è grave; serve un sostegno convinto e finanziamenti perché la stagione estiva è compromessa’’ ha aggiunto chiedendo ai ministri anche un sopralluogo a Macugnaga pr rendersi conto della situazione.