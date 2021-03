Concorso fotografico Montagna e Letteratura “Storie di tracce sulla neve”, si vota sino all'8 febbraio I vincitori verranno comunicati martedì 9 febbraio sulla pagina Facebook delle Aree Protette dell’Ossola

Si è concluso il 17 gennaio il contest fotografico “Storie di tracce sulla neve”, organizzato in occasione del Festival letterario “Reading Mountains”, a cui l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola ha partecipato per la quarta edizione consecutiva.

Il concorso fotografico richiedeva di inviare vecchie fotografie scattate presso le stazioni sciistiche di Goglio, Devero, Viceno, San Domenico di Varzo e Cheggio, oppure scatti di cimeli e Sci Club storici del territorio. Nonostante i rallentamenti causati dalle restrizioni anti-Covid, il concorso ha avuto successo, con più di trenta foto inviate.

Come già comunicato in precedenza, i vincitori verranno decretati sulla base della somma dei likes, faccine, cuoricini e abbracci ricevuti sull’immagine singola (anche nel caso in cui un concorrente abbia inviato fino a tre fotografie, come concesso dal regolamento). Le fotografie vengono pubblicate sulla pagina Facebook @areeprotette.ossola e sarà possibile votarle fino a lunedì 8 febbraio ore 10:00, quando verranno conteggiati i voti.

I nomi dei vincitori verranno comunicati al pubblico martedì 9 febbraio sulla pagina Facebook delle Aree Protette dell’Ossola e sul sito www.areeprotetteossola.it .

Si ringrazia l’Ossola Outdoor Center che ha collaborato con l’Ente per la buona riuscita del contest e che premierà i primi cinque vincitori con cesti arricchiti di prodotti locali. La data dell’evento di premiazione sarà comunicata nelle prossime settimane.

Nel frattempo, vi aspettiamo online per votare la vostra fotografia preferita!