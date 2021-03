Il Comune di Crevola scrive alla Provincia: “Riasfaltate le strade” “Evidenziamo un peggioramento generale della qualità dell’asfalto in tutte le vie provinciali”

Il sindaco Giorgio Ferroni scrive alla Provincia del Vco per richiedere interventi di manutenzione sulle strade provinciali che passano nel comune di Crevoladossola:

Con la presente nota si vuole richiamare l’attenzione sullo stato degli asfalti delle strade provinciali che insistono sul Comune di Crevoladossola.

Pur ringraziando la Provincia per essere intervenuta, in aree molto limitate, su situazioni critiche del manto stradale nel corso dell’estate 2020 e segnalate a dicembre 2018, non possiamo che evidenziare un peggioramento generale della qualità dell’asfalto in tutte le vie provinciali.

Si evidenziano particolari criticità in via Martinoia, via Sempione, via Valle Divedro, via Valle Vigezzo, via Valle Formazza accentuate negli ultimi mesi da un continuo passaggio di mezzi pesanti legati al traffico internazionale del Sempione, causato dalla chiusura della galleria Montecrevola.

L’amministrazione di Crevoladossola si trova quindi a richiedere un incontro per programmare un intervento straordinario, per l’anno 2021, volto a ripristinare la qualità del manto stradale e renderlo idoneo a quanto necessita una strada con traffico internazionale quale quello insistente sul Comune.

Con la chiusura della galleria Montecrevola il nostro Comune è infatti il primo biglietto da visita che incontra qualsiasi cittadino proveniente dalla Svizzera. È quindi doveroso intervenire per garantire le migliori infrastrutture viarie possibili garantendo inoltre il giusto decoro.

Siamo certi che con l’assegnazione dei canoni idrici all’Ente Provincia ci saranno fondi disponibili per intervenire in tal senso.

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, si porgono distinti saluti,

Il Sindaco

Giorgio Ferroni