Villa, l'Amministrazione ringrazia chi ha lavorato per pulire la griglia di Val Nös Il vicesindaco Romeggio: ''Speriamo diventi un modus operandi per la messa in sicurezza e manutenzione del territorio''

Lo scorso 27 gennaio si sono conclusi i lavori di pulizia della briglia sul Torrente Ovesca in Valle Nos , iniziati il 19 gennaio e realizzati in tempi velocissimi . Ciò è stato possibile grazie ad un accordo stipulato , a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2020, tra la Regione Piemonte , il Ministero della Difesa , il Comando Truppe Alpine , La Brigata Alpina Taurinense , il 32° Reggimento Guastatori ,la Protezione Civile ANA ed il 1° Raggruppamento Protezione Civile Ana .

L’intervento realizzato ha permesso , senza alcun costo per il nostro Comune , di procedere alla messa in sicurezza di un punto strategico del Torrente , con la pulizia della briglia selettiva , le cui feritoie di deflusso delle acque risultavano completamente ostruite da materiale legnoso e detritico.

Alla Regione ed ai corpi dell’esercito va il nostro sentito grazie per quanto realizzato ma consentitemi un ringraziamento particolare ai Volontari dell’Associazione Alpini A.N.A. di Domodossola che hanno operato con numerosi volontari in aiuto all’esercito ed al gruppo Alpini di Calice che ha messo a disposizione i locali per il vettovagliamento e la logistica . Senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile ottenere questo importante risultato.

Speriamo che questa esperienza , nata per gli ultimi eventi alluvionali, possa diventare un “modus operandi “ a regime per risolvere le future necessità legate alla messa in sicurezza e manutenzione non solo degli alvei fluviali ma anche del territorio in generale.

IL VICESINDACO

ROMEGGIO MAURIZIO