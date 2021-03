''Il sindaco sa che per Crevoladossola c'è una serie di interventi in programmazione'' Il vicepresidente della Provincia, Porini, replica alle accuse sulla situazione delle strade in paese





Non mi è mai piaciuta la politica degli annunci a tutti i costi. Da parte della Provincia e mia personale c'è sempre stata massima disponibilità per un confronto costruttivo e di collaborazione, dimostrazione recente proprio per quanto riguarda Crevoladossola, l'evoluzione positiva dei lavori di sistemazione ponte sul fiume Toce loc. lago Tana, anche in presenza di limitazioni da Covid 19 che avrebbero potuto interferire sull'allungamento dei lavori stessi.

Sorprende questo clamore mediatico, forse perchè sono sempre stato abituato alla sintesi e alla concretezza, lasciando agli altri la politica degli annunci. In ogni caso se il sindaco Ferroni ha una soluzione di come poter stendere gli asfalti a caldo in periodo invernale, pronto ad accettare ogni sua indicazione al riguardo. Faccio presente che ho lavorato per oltre 45 anni nel settore, ma come diceva un mio maestro, forse non si impara mai abbastanza. Un conto sono i rappezzi con i sacchi dell'asfalto a freddo, ma sappiamo tutti l'esito, in conto sono lavori eseguiti a regola d'arte.

In ogni caso, a parte l'interferenza per posa di sotto servizi, a carico del comune, che hanno impedito alcune programmazioni di intervento e il signor sindaco lo sà, proprio per Crevoladossola c'è una serie di programmazione di interventi in funzione di interferenze con la viabilità Anas, e magari con rapporti corretti di confronto tra pubbliche amministrazioni si sarebbe superato ogni eccesso mediatico. A tutti i sindaci e a persone comuni ho sempre dato la mia massima disponibilità sia di giorno che di notte, il mio numero di telefono l'hanno tutti, non mi risulta che siano state fatte richieste specifiche sia al sottoscritto che agli uffici provinciali della viabilità, salvo la missiva in questione che prima di arrivare al protocollo è arrivata agli organi di stampa. Dopo questo sfogo d'istinto, come sempre a disposizione per entrare nel merito specifico dei lavori e trovare le opportune soluzioni.

Grazie dell'attenzione

Rino Porini

Vice presidente Provincia con delega viabilità e trasporti