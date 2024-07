Oltre 50 uomini della Protezione Civile impegnati a Macugnaga

Da quando è giunto il primo allarme le squadre della Protezione Civile sono al lavoro a Macugnaga per le attività di normalizzazione della situazione. Nella notte di sabato il primo intervento a supporto dei Vigili del Fuoco, poi da ieri il lavoro vero e proprio con i mezzi per liberare da acqua e detriti.



"Siamo saliti a Macugnaga non appena ricevuto l'allarme e insieme ai Vigili del Fuoco abbiamo verificato che non vi fossero situazioni di pericolo per le persone - spiega Francesco Cotti, responsabile della Protezione Civile - siamo scesi all'alba per preparare il materiale e risaliti domenica mattina con le idrovore e le macchine fango. In coordinamento con Vigili del Fuoco e Aib abbiamo iniziato il nostro lavoro con oltre venti mezzi, e il supporto di una squadra del coordinamento di Novara".



Anche oggi gli uomini della Protezione Civile, in totale una cinquantina, stanno lavorando a Macugnaga: "Per fortuna la situazione è sotto controllo, la media tensione è tornata così come il gas e l'acqua se non in qualche situazione particolare - prosegue Cotti - nessuna persona è fuori casa, e questo è l'aspetto più importante. Ora si continua a lavorare per riportare quanto prima la situazione alla normalità".