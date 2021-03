Le previsioni meteo per il fine settimana Weekend all'insegna del maltempo

L'alta pressione nordafricana presente sul bacino centrale del Mediterraneo sta gradualmente cedendo sotto la spinta di una perturbazione atlantica attualmente estesa dalle isole britanniche fino alle coste atlantiche del Marocco. "Oggi - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - assisteremo ad un graduale peggioramento del tempo a causa di venti meridionali umidi che causeranno precipitazioni diffuse sulla regione, intense e anche a carattere temporalesco dalla sera sulla zona appenninica e sul lago Maggiore. Domenica insisterà il mal tempo al primo mattino, ma i fenomeni saranno in attenuazione nel corso della mattinata e del pomeriggio. Lunedì la perturbazione si dirigerà verso le regioni orientali europee, favorendo un miglioramento del tempo sulla nostra regione".

SABATO 6 FEBBRAIO 2021

Nuvolosità: al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso fino alle quote di collina o media valle, nonché sull'Appennino, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Dal pomeriggio aumento generale della copertura nuvolosa.

Precipitazioni: al mattino attesa pioviggine sulle zone di pianura, in particolare a sud della regione. Intensificazione ed estensione dei fenomeni a tutta la regione dal pomeriggio con valori localmente moderati o forti a ridosso delle Alpi comprese tra Graie e Lepontine e sull'Appennino. Sono possibili temporali su Appennino e lago Maggiore. Nevicate dal pomeriggio oltre i 1400 m sulle Alpi, 1900-2000 m altrove. Quota neve in calo di 200-300 m verso sera. Zero termico: in progressivo calo fino ai 1700 m sulle Alpi e 2000 m altrove. Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi con rinforzi in quota, deboli da sud-sudest sull'Appennino, deboli prevalentemente orientali in pianura; generale intensificazione nel corso del pomeriggio.

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: moderate diffuse tra la notte e il primo mattino, con valori localmente forti sul lago Maggiore e sulla zona appenninica. Attenuazione dei fenomeni a partire da ovest nelle ore successive e nuova ripresa dalla sera. Quota neve sui 1100-1200 m sulle Alpi, 1600 m altrove, in calo dalla sera fino a 800 m sulle Alpi e 1100 m sull'Appennino. Zero termico: in calo fino ai 1500 m sulle Alpi, con valori inferiori intorno ai 1000 m sulle creste di confine, e 1700-1800 m altrove. Venti: moderati in montagna, sudoccidentali sulle Alpi e da sud sull'Appennino, deboli o localmente moderati altrove ed in prevalenza orientali. Generale attenuazione della ventilazione già nel nel corso della mattinata.