Pizzi fa rimuovere i divieti di sosta nel sabato di mercato collocati dalla Compark Srl Morandini (Polizia Locale): "I divieti non avrebbero nemmeno avuto alcun valore, non essendo stati posizionati con la segnaletica prevista dal Codice della strada"

L'intervento tempestivo del sindaco Lucio Pizzi nella tarda mattinata di sabato ha risolto il problema parcheggi in centro e ha smorzato le polemiche che si stavano diffondendo tra esercenti e commercianti delle vie limitrofe al Borgo della Cultura. Un Lucio Pizzi molto arrabbiato per il disagio e per quanto stava accadendo in centro nel sabato di marcato, ha imposto agli uffici competenti di far rimuovere immediatamente i divieti.







“La segnaletica di divieto di sosta per la giornata di sabato 6 è stata posata dalla ditta di gestione dei parcheggi al fine di procedere all'installazione dei sensori” spiega in una nota del pomeriggio il vice comandante della Polizia Locale domese Andrea Morandini. “I divieti di sosta, tra l'altro, non avrebbero nemmeno avuto alcun valore, non essendo stati posizionati a mezzo della prescritta segnaletica prevista dal Codice della strada” spiega ancora Morandini.







“Si specifica inoltre che la ditta di gestione dei parcheggi ha avuto indicazione di non effettuare alcun tipo di intervento se non in stretto coordinamento e a seguito di nulla osta del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Lavori Pubblici” sottolinea nella nota Andrea Morandini.