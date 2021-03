Anche Cambiamo! interviene sulla chiusura della Polizia Stradale Basta: "Scelta incomprensibile"

La notizia della chiusura della Polizia stradale di Domodossola fa capire come ancora oggi si usi la logica del risparmio, invece che quella della sicurezza. Non è possibile né comprensibile questa scelta, perché un distaccamento di confine dovrebbe essere implementato e non eliminato, visto anche il momento straordinario che stiamo attraversando. Cambiamo! attraverso i suoi deputati e i suoi senatori, sentirà nelle sedi istituzionali le motivazioni di questa decisione e farà di tutto per far sì che non avvenga la chiusura, opponendosi con forza a questa ennesima umiliazione per il Vco. Il Popolo Ossolano ha i suoi diritti. Noi ci siamo.

Fabio Basta



Cambiamo!