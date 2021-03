Agroalimentare e opportunità di business nel mercato svizzero

Agroalimentare e opportunità di business nel mercato svizzero Camera di commercio, fornire alle imprese indicazioni per una promozione efficace

Opportunità di business nel mercato svizzero per il settore agroalimentare: questo il tema del webinar organizzato dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola il giorno mercoledì 10 febbraio 2021, dalle ore 15.00 alle 17.00.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Azienda speciale E.V.A.E.T. e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, si propone di illustrare sfide ed opportunità del mercato agroalimentare in Svizzera, fornendo ai partecipanti indicazioni pratiche per una promozione efficace in ambito food&wine, comparto in cui i prodotti italiani risultano molto apprezzati.

Nel corso dell’incontro verranno approfonditi, in particolare, gli scenari economici del mercato svizzero, le caratteristiche del settore agroalimentare e il suo sistema di distribuzione, illustrando anche aspetti normativi e di marketing, grazie all’intervento di Irene Forzoni della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. Seguirà inoltre la testimonianza di un operatore svizzero del settore, responsabile del servizio acquisiti, che fornirà ai partecipanti suggerimenti pratici per inserirsi con successo nel mercato elvetico.

«Il webinar, dedicato alle imprese agroalimentari delle province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, è propedeutico al successivo incoming virtuale in programma nel mese di aprile, che prevede un’agenda personalizzata di incontri con buyers svizzeri» spiega Gianfredo Comazzi, presidente dell’Azienda Speciale E.V.A.E.T. «L’obiettivo è supportare i nostri operatori, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, nel cogliere le opportunità di business che provengono dal mercato elvetico, sviluppando un approccio consapevole delle sue dinamiche».

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione tramite il sito www.evaet.novara.it entro il 9 febbraio.

La segreteria organizzativa invierà agli iscritti il link della diretta, realizzata con il software GoToMeeting. Ulteriori informazioni possono richieste ai seguenti contatti: evaet@pno.camcom.it - telefono imprese di Novara e VCO 0321.338.229; imprese di Biella 015.35.99.354; imprese di Vercelli 0161.59.82.42.