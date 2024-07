Disostruzione pediatrica, due manovre per salvare la vita di un bambino

È uno degli incubi più frequenti per i neo genitori: un boccone di cibo di traverso o un giocattolo ingeriti dal proprio bimbo e il conseguente soffocamento. Un fatto che purtroppo può verificarsi, basta un momento di disattenzione o una fatalitá, ma conoscendo le opportune tecniche è possibile, con due semplici manovre, salvare la vita a un bambino o evitare conseguenze gravi.

Maria Tetro, ostetrica molto conosciuta in Ossola, da oggi è diventata istruttore di primo soccorso laico, uso del defibrillatore e disostruzione adulto, pediatrico e lattante. Una figura che inizierà a formare altre persone, contribuendo a diffondere la conoscenza delle semplici azioni da porre in essere in caso di emergenza:

"È importante sapere cosa fare nel momento della necessità - spiega Maria Tetro - bastano davvero poche nozioni per poter salvare una vita. Questo nuovo ruolo mi permetterà di mettermi a disposizione di scuole, comunità, famiglie e neo genitori".

Maria si unisce infatti alla famiglia della Blsd-Academy. "Maria, conosciuta in provincia per la sua professione di ostetrica si occuperà di formazione, informazione e sensibilizzazione al primo soccorso per le manovre essenziali in un intervento anche con l'utilizzo del defibrillatore" spiega Salvatore Ranieri, fondatore di Blsd Academy istruttore.

Conoscere come disostruire le vie aeree, come effettuare un massaggio cardiaco o utilizzare un defibrillatore automatico sono competenze sempre più richieste e necessarie. "Grazie ai Dae di ultima generazione - spiega Maria - è davvero alla portata di tutti fare la cosa giusta. Nei momenti critici è difficile mantenere la calma, soprattutto se non si è professionisti, e dispositivi semplici da utilizzare possono fare la differenza".