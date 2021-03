I ritratti dei benefattori del 'San Biagio' al museo di Palazzo San Francesco La convenzione tra Asl e Comune di Domodossola permette il recupero e la valorizzazione di 103 dipinti

I quadri dell’ex Pinacoteca dell’Ospedale San Biagio restano in comodato d’uso al Comune di Domodossola. Si tratta di opere pittoriche che fanno parte della Pinacoteca dell'ex Ospedale San Biagio: ritratti dei benefattori che hanno permesso la nascita e lo sviluppo dell’ospedale cittadino. I quadri andranno ad allestire il Museo di Palazzo San Francesco.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Biella, Novara, VCO e Vercelli ha già espresso il parere favorevole al restauro delle opere e alla possibilità di sottoscrivere ancora il contratto di comodato d’uso per le opere. Contratto che disciplina il rapporto fra l'Asl VCO e il Comune di Domodossola per un totale di 103 quadri che sono parte del patrimonio dell’Azienda sanitaria.

‘’Si tratta del rinnovo di una convenzione già in atto - spiega l’assessore Daniele Folino - . La quadreria era già in deposito da noi. Ora finalmente saranno restaurati ed esposti. Il comodato scadeva e quindi lo abbiano rinnovato. Sono effettivamente 103 quadri, ne esporremo 29 a turnazione. Ci sono cose molto interessanti. Si tratta di ritratti di benefattori del San Biagio e tra questi anche quadri di scuola dei ritratti vigezzini’’.