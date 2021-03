Partirà il 2 marzo il Corso di Primo Soccorso del Cvs Villadossola “Servono soccorritori che in orario diurno e feriale si occupino dei trasporti prenotati e anche per l’attività di emergenza"

Si terrà martedì 2 marzo la serata di presentazione del nuovo corso in partenza per il Corpo Volontari Soccorso di Villadossola organizzato secondo le norme stabilite dalla Regione Piemonte.

L'obiettivo è quello di formare nuovi volontari, che possano aggiungersi a quelli attualmente in forze. A dispetto del pensiero più diffuso, secondo cui l’unica mansione di un soccorritore volontario sia il soccorso in emergenza, l'associazione si occupa di una moltitudine di servizi.

“Servono soccorritori che in orario diurno e feriale si occupino dei trasporti prenotati, e servono sicuramente soccorritori per l’attività di emergenza, ma anche volontari che si occupino di mettere in relazione l’ambiente dell'associazione con la collettività, attraverso la pubblicità, l’assistenza alle manifestazioni."

Ecco perché ricerchiamo con uguale interesse giovani (a partire dai 18 anni), adulti e pensionati.

Il corso prevede 50 ore di lezioni teorico/pratiche che saranno tenute, oltre che dagli istruttori volontari appartenenti all'Associazione, da medici e infermieri in servizio presso il 118 dell'ASL VCO. È inclusa l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno.

Al termine delle 50 ore, l'allievo è sottoposto a un esame che prevede un test di apprendimento e una simulazione di intervento con le principali manovre studiate durante il corso. Seguirà poi un periodo di tirocinio di 100 ore a bordo di ambulanza. Finito il periodo di tirocinio e in assenza di valutazioni negative, l'allievo acquisisce la qualifica di "Volontario Soccorritore 118 Piemonte" e inizia il servizio effettivo in Associazione.

Perché diventare volontario? La risposta arriva direttamente da loro, dai volontari dell'associazione: “Diventare volontario significa unirsi ad una grande ‘famiglia’, in cui si sperimentano momenti di grande impegno, ma anche occasioni di amicizia e crescita. In questo particolare periodo di necessità abbiamo potuto constatare l’importanza del volontariato e della solidarietà all’interno di una comunità. Non siamo eroi, e non li cerchiamo, ma sappiamo quanto sia importante, nel momento del bisogno, una mano forte a cui chiedere supporto”.

Appuntamento quindi agli interessati a martedì 2 marzo alle ore 20.30 in Via Boldrini 1 a Villadossola presso la sala dell'ex cinema. Chiunque sia intenzionato a partecipare può contattare la sede del Corpo Volontati Soccorso di Villadossola allo 032454040 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.