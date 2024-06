Vivere in salute e prevenire i tumori: un incontro con gli Amici dell'oncologia

Come vivere in salute e prevenire i tumori? Gli Amici dell'oncologia hanno organizzato per martedì 4 giugno alle ore 17.00 in Cappella Mellerio a Domodossola un importante incontro con la cittadinanza.

Dopo il saluto del presidente dell'associazione Franco Savia, si susseguiranno interventi tecnici che offriranno una panoramica generale. Paolo Buscaglia illustrerà l'organizzazione, i servizi e le esigenze dell'associazione Amici dell'oncologia, dopodiché Renato Bavagnoli illustrerà quale sia la strada per la salute. Sergio Montanara risponderà alla domanda “Si può prevenire il tumore?”, mentre Sergio Cozzi parlerà dei progressi della medicina moderna.

L'entrata all'incontro è gratuita e seguirà un piccolo rinfresco.